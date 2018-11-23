Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории

Полузащитник Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси".

Соглашение рассчитано до июня 2023 года. По условиям договора, он станет самым высокооплачиваемым игроком "Челси" с зарплатой 290 тысяч фунтов в неделю.



Канте перешел в лондонский клуб в 2016 году, после чемпионского сезона в "Лестере", и стал чемпионом в составе "Челси".
Теги: Челси Канте
Сегодня, 17:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.