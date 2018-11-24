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"Шальке" с крупным счетом обыграл "Нюрнберг"

"Шальке" разгромил "Нюрнберг" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 5:2.

Чемпионат Германии

12 тур

"Шальке-04" – "Нюрнберг" 5:2

Голы: Скрыбски, 26, Арит, 32, Мартинес, 38, Бургшталлер, 70, Зреляк, 78, Скрыбски, 84, Очипка, 90+3

"Шальке-04": Ферман, Очипка, Сане, Настасич, Стамбули, Калиджиури, Арит (Шёпф, 86), Бенталеб, Руди (Маскарель, 80), Скрыбски (Райт, 88), Бургшталлер

"Нюрнберг": Матениа (Бредлов, 43), Бауэр, Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Беренс, Петрак, Райн, Исхак (Зреляк, 71), Мартинес, Кубо (Мисидьян, 79)

Предупреждения: Бауэр, 1, Стамбули, 39, Бауэр, 67

Удаления:Бауэр, 67
Теги: Шальке Нюрнберг
Вчера, 23:09
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