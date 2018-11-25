ФИФА дисквалифицирует "Боку Хуниорс" в случае невыхода игроков на матч

Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать "Боку Хуниорс" в том случае, если ее футболисты не выйдут на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".По информации журналиста Хуана Аранго, президент ФИФА Джанни Инфантино уже связался с президентом "Бока Хуниорс" и вице-президентом Ассоциации футбола Аргентины Даниэлем Ангелик и проинформировал о решении организации.Игроки могут не выйти на матч из-за того, что фанаты "Ривер Плейт" напали на их автобус до матча, закидав баллончиками со слезоточивым газом. Как сообщается, некоторых футболистов рвало из-за этого."Бока Хуниорс" настаивала на переносе встречи, однако матч был сдвинут всего на один час.