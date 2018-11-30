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Тьяго Алькантара и Кингсли Коман восстановились от травм

Полузащитники "Баварии" Тьяго Алькантара и Кингсли Коман восстановились после травм и тренировались без ограничений, сообщает официальный сайт клуба.

Алькантара получил повреждение в матче Кубка Германии против "Редингхаузена", Коман - в матче бундеслиги с "Хоффенхаймом".
Теги: Коман Алькантара Бавария
Сегодня, 02:41
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