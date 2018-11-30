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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тьяго Алькантара и Кингсли Коман восстановились от травм
Полузащитники "Баварии" Тьяго Алькантара и Кингсли Коман восстановились после травм и тренировались без ограничений, сообщает официальный сайт клуба.
Алькантара получил повреждение в матче Кубка Германии против "Редингхаузена", Коман - в матче бундеслиги с "Хоффенхаймом".
Алькантара получил повреждение в матче Кубка Германии против "Редингхаузена", Коман - в матче бундеслиги с "Хоффенхаймом".
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