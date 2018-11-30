Тьяго Алькантара и Кингсли Коман восстановились от травм

Полузащитники "Баварии" Тьяго Алькантара и Кингсли Коман восстановились после травм и тренировались без ограничений, сообщает официальный сайт клуба.Алькантара получил повреждение в матче Кубка Германии против "Редингхаузена", Коман - в матче бундеслиги с "Хоффенхаймом".