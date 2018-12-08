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"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Челси"

В матче 16-го тура Премьер-лиги "Челси" одержал победу над "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии

16 тур

"Челси" – "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Канте, 45, Луис, 78.

"Челси": Кепа, Луис, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Баркли, 65), Жоржиньо, Виллиан (Лофтус-Чик, 75), Азар (Жиру, 90), Педро.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Ляпорт, Стоунз, Делф, Уокер, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 68), Бернарду, Сане (Жезус, 53), Марез, Стерлинг.

Предупреждения: Жоржиньо, 64.
Теги: Челси Манчестер Сити
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