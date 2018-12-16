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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Севилья" уверенно обыграла "Жирону"
"Севилья" выиграла у "Жироны" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
Ла лига
16-й тур
"Севилья"- "Жирона" – 2:0 (0:0)
Голы: Банега, 55 - с пенальти (1:0). Сарабия, 64 (2:0).
"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 79), Эскудеро (Промес, 89), Гомес, Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Арана, 90), Сарабия, Андре Силва.
"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Дуглас Луис (Алейкс Гарсия, 62), Пере Понс, Порро, Стуани, Фернандес (Думбья, 71. Гранель, 81).
Предупреждения: Фернандес, 33. Банега, 85. Сарабия, 89.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
Чемпионат Испании
Ла лига
16-й тур
"Севилья"- "Жирона" – 2:0 (0:0)
Голы: Банега, 55 - с пенальти (1:0). Сарабия, 64 (2:0).
"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 79), Эскудеро (Промес, 89), Гомес, Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Арана, 90), Сарабия, Андре Силва.
"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Дуглас Луис (Алейкс Гарсия, 62), Пере Понс, Порро, Стуани, Фернандес (Думбья, 71. Гранель, 81).
Предупреждения: Фернандес, 33. Банега, 85. Сарабия, 89.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
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