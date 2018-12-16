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"Севилья" уверенно обыграла "Жирону"

"Севилья" выиграла у "Жироны" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

Ла лига

16-й тур

"Севилья"- "Жирона" – 2:0 (0:0)

Голы: Банега, 55 - с пенальти (1:0). Сарабия, 64 (2:0).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 79), Эскудеро (Промес, 89), Гомес, Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Арана, 90), Сарабия, Андре Силва.

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Дуглас Луис (Алейкс Гарсия, 62), Пере Понс, Порро, Стуани, Фернандес (Думбья, 71. Гранель, 81).

Предупреждения: Фернандес, 33. Банега, 85. Сарабия, 89.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).
Теги: Севилья Жирона
Сегодня, 16:06
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#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 17:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Промес опять выходит на тактическую замену, когда результат матча уже ни от кого не зависит.
в общем, если у нашего Ру найдётся мозгов на проблеск сознания, то можно потихоньку начинать с Севильей переговоры о возвращении Братухи в Спартак хотя бы в виде аренды.

Согласен,Кононов будет только за.Появится возможность вариации в атаке и Хании может в центр перейти.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:15)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Промес опять выходит на тактическую замену, когда результат матча уже ни от кого не зависит.
в общем, если у нашего Ру найдётся мозгов на проблеск сознания, то можно потихоньку начинать с Севильей переговоры о возвращении Братухи в Спартак хотя бы в виде аренды.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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