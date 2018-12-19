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СМИ: "Барселона" может купить защитника сборной Колумбии

"Барселона" может приобрести зимой защитника "Валенсии" Джейсон Мурильо, сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб испытывает проблемы в связи травмами Томаса Фермалена и Самюэля Юмтити.

"Барселона" планирует сделать предложение об аренде Мурильо "Валенсии" в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста с "летучими мышами" истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец сыграл в трех матчах за "Валенсию" и не отметился результативными действиями.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Барселона Сборная Колумбии
Сегодня, 21:41
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