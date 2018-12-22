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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Фекир может перейти в "Челси" (3)
"Арсенал" победил "Бернли" благодаря дублю Обамеянга
"Арсенал" обыграл "Бернли" в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:1).
Чемпионат Англии
18 тур
"Арсенал" – "Бёрнли" 3:1
Голы: Обамеянг, 14, 48, Барнс, 63, Айуоби, 90+1
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Монреаль (Лихтштайнер, 37), Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Гюэндузи, Озил, Эль-Ненни (Торрейра, 59), Джака, Ляказетт (Айуоби, 78), Обамеянг
"Бёрнли": Харт, Бардсли (Лоутон, 83), Лонг, Ми, Тейлор, Тарковски, Хендрик, Вествуд, Корк, Барнс (Воукс, 77), Вуд (Выдра, 77)
Предупреждения: Барнс, 36, Папастатопулос, 41, Вуд, 48, Гюэндузи, 59, Ми, 60, Корк, 60, Вествуд, 90+3
Чемпионат Англии
18 тур
"Арсенал" – "Бёрнли" 3:1
Голы: Обамеянг, 14, 48, Барнс, 63, Айуоби, 90+1
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Монреаль (Лихтштайнер, 37), Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Гюэндузи, Озил, Эль-Ненни (Торрейра, 59), Джака, Ляказетт (Айуоби, 78), Обамеянг
"Бёрнли": Харт, Бардсли (Лоутон, 83), Лонг, Ми, Тейлор, Тарковски, Хендрик, Вествуд, Корк, Барнс (Воукс, 77), Вуд (Выдра, 77)
Предупреждения: Барнс, 36, Папастатопулос, 41, Вуд, 48, Гюэндузи, 59, Ми, 60, Корк, 60, Вествуд, 90+3
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