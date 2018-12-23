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Денис Черышев сыграет в стартовом составе "Валенсии" в матче с "Уэской"

Стал известен стартовый состав "Валенсии" на матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски".

"Валенсия": Нету, Пиччини, Гарай, Диакаби, Гайя, Солер, Васс, Парехо, Черышев, Мина, Родриго Морено.
Теги: Черышев Валенсия Уэска
Сегодня, 13:47
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