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Алекс Фергюсон будет консультировать Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон будет консультантом исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Sun.

По данным издания, 76-летний Фергюсон был активным сторонником приглашения Сульшера в клуб после увольнения Жозе Моуринью.

Сам Сульшер признавался, что ценит советы Фергюсона, и называл его своим наставником.
Теги: Манчестер Юнайтед Сульшер Фергюсон
Сегодня, 15:42
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