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Головин и Черышев попали в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

Испанская газета Marca опубликовала список 100 лучших футболистов 2018 года.

В него вошли Денис Черышев, выступающий за "Валенсию", который занял 89-е место, и Александр Головин, защищающий цвета "Монако", — 78-е.

Marca в первую очередь отмечает игру обоих футболистов на чемпионате мира — 2018, где сборная России дошла до четвертьфинала, выбив Испанию.
Теги: Головин Черышев
Сегодня, 17:26
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#3  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 18:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бзюба где??


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А где же" лучший "футболист РПЛ?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Borg  Burg (Сегодня, 17:35)
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online

Ай ай))) Как же так)) Наверное Гинер проплатил этот рейтинг. А гавно из свинарни где?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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