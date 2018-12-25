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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимилиано Аллегри оставит Роналду в запасе в матче с "Аталантой"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду останется в запасе команды в матче 18-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".
"Впервые я и Роналду будем вместе смотреть матч со скамейки. Он в этом сезоне показывает фантастическую игру. Я очень доволен и хочу, чтобы он был в идеальном состоянии в марте, когда наступят решающие моменты сезона", - цитирует Аллегри Calciomercato.com.
В сезоне-2018/19 Роналду в 22 матчах забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.
"Впервые я и Роналду будем вместе смотреть матч со скамейки. Он в этом сезоне показывает фантастическую игру. Я очень доволен и хочу, чтобы он был в идеальном состоянии в марте, когда наступят решающие моменты сезона", - цитирует Аллегри Calciomercato.com.
В сезоне-2018/19 Роналду в 22 матчах забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.
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