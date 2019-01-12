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Брестское "Динамо" подтвердило возвращение Артема Милевского

Пресс-служба брестского "Динамо" подтвердила, что в клуб возвращается нападающий Артем Милевский.

Футболист, которому сегодня исполнилось 34 года, заключил с клубом контракт до конца 2020 года.

Напомним, что форвард уже выступал за "Динамо" Брест в сезоне-2017/18.
Теги: Милевский Динамо Брест
Сегодня, 11:43
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