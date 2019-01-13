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"Фенербахче" не станет продлевать контракт с Нойштедтером

"Фенербахче" не станет продлевать контракт с Нойштедтером

По информации Fanatik, турецкий клуб откажется от услуг российского защитника

Действующее соглашение с 30-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона.

Нойштедтер перешел в "Фенербахче" из немецкого "Шальке" в 2016 году.
Теги: Фенербахче сборная России Нойштедтер
Сегодня, 15:05
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