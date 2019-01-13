"Фенербахче" не станет продлевать контракт с Нойштедтером

"Фенербахче" не станет продлевать контракт с НойштедтеромПо информации Fanatik, турецкий клуб откажется от услуг российского защитникаДействующее соглашение с 30-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона.Нойштедтер перешел в "Фенербахче" из немецкого "Шальке" в 2016 году.