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Лионель Месси в марте хочет вернуться в сборную Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в марте собирается вернуться в сборную Аргентины, сообщает Goal.

Месси не играет за национальную команду с ЧМ-2018, где аргентинцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв команде Франции (3:4).

Форвард намерен вернуться в сборную Аргентины в товарищеском матче против команды Венесуэлы. Встреча состоится 22 марта.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 17:30
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Фиктивного тренера под Месси уже подобрали?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:43)
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В качестве кого тренера или игрока а может два в одном как это было на ЧМ!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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