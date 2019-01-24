Лионель Месси в марте хочет вернуться в сборную Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в марте собирается вернуться в сборную Аргентины, сообщает Goal.Месси не играет за национальную команду с ЧМ-2018, где аргентинцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв команде Франции (3:4).Форвард намерен вернуться в сборную Аргентины в товарищеском матче против команды Венесуэлы. Встреча состоится 22 марта.