Караваев в старте "Витесса" Слуцкого на финал плей-офф
Голландский "Витесс", которым руководит Леонид Слуцкий, опубликовал стартовый состав на матч против "Утрехта". Российский защитник Вячеслав Караваев выйдет на поле с первых минут.
Напоминаем, что сегодня в 21:45 "Витесс" будет играть против "Утрехта" Дика Адвокаата в финале плей-офф. Победитель получит право сыграть в квалификации Лиги Европы
STARTING XI??#utrvit pic.twitter.com/E6n3rKpHW7— Vitesse (@MijnVitesse) May 24, 2019
Напоминаем, что сегодня в 21:45 "Витесс" будет играть против "Утрехта" Дика Адвокаата в финале плей-офф. Победитель получит право сыграть в квалификации Лиги Европы