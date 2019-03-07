Караваев в старте "Витесса" Слуцкого на финал плей-офф

Голландский "Витесс", которым руководит Леонид Слуцкий, опубликовал стартовый состав на матч против "Утрехта". Российский защитник Вячеслав Караваев выйдет на поле с первых минут.Напоминаем, что сегодня в 21:45 "Витесс" будет играть против "Утрехта" Дика Адвокаата в финале плей-офф. Победитель получит право сыграть в квалификации Лиги Европы