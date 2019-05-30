Турецкие клубы поборются с "Легией" за Джанаева

Голкипер польского клуба "Медзь" Сослан Джанаев может продолжить карьеру в Турции.

К 32-летнему вратарю проявляют интерес сразу несколько клубов местной Суперлиги.

Тем не менее основным вариантом продолжения карьеры для россиянина является "Легия", которая стала второй в чемпионате Польши в сезоне-2018/19.

"Чемпионат.сом"
Теги: Легия Джанаев
Вчера, 23:03
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