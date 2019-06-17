Джонс и Гаскойн воссоздали легендарное фото 30-летней давности, где один хватает другого за яйца

Бывшие футболисты Винни Джонс и Пол Гаскойн повторили известную фотографию из 1988 года.

Гаскойн тогда выступал за "Ньюкасл", а Джонс — за "Уимблдон". По ходу игры Джонс решил устранить соперника и схватил его за пах. После этой фотографии за Джонсом утвердилась репутация грязного игрока, но «Уимблдон» победил со счетом 3:1 и прошел в следующую стадию турнира, после чего в итоге выиграл Кубок Англии, победив в финале "Ливерпуль".

Стоит отметить, что Гаскойн по итогам сезона-1987/88 получил приз лучшему молодому футболисту от Ассоциации профессиональных футболистов.

Сейчас Гаскойн и Джонс дают совместные интервью в рамках туров, в которых они встречаются с фанатами на территории Англии и Уэльса. Для продвижения тура компания Kong придумала организовать реконструкцию исторического фото. Также в туре участвуют Паоло Ди Канио, Петер Шмейхель и другие известные английские футболисты прошлого.



Sport24.ru
Теги: Джонс Гаскойн
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