ФИФА прокомментировала ситуацию с задержанием Платини
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на задержание бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
"ФИФА осведомлена о сегодняшних сообщениях СМИ касательно господина Мишеля Платини. Пожалуйста, поймите, поскольку у нас нет всех подробностей по этому вопросу, мы не можем комментировать что-то дальше.
В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью", – цитирует пресс-службу организации "РИА Новости".
18 июня функционер был взят под стражу для дачи показаний по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
"ФИФА осведомлена о сегодняшних сообщениях СМИ касательно господина Мишеля Платини. Пожалуйста, поймите, поскольку у нас нет всех подробностей по этому вопросу, мы не можем комментировать что-то дальше.
В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью", – цитирует пресс-службу организации "РИА Новости".
18 июня функционер был взят под стражу для дачи показаний по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.