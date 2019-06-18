Мишель Платини был задержан для допроса по делу о выборе хозяина ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу для дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. Как сообщает CNN, француз был доставлен для допроса, он не был арестован или обвинён в совершении преступления.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

"Чемпионат.сом"
Теги: Платини
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