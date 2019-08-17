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Вячеслав Караваев: в Голландии даже на телевидении обсуждают инстаграм Слуцкого

Защитник "Витесса" и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, как в Нидерландах отреагировали на решение главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого завести личную страницу в инстаграме.

"Все посмеялись, в Голландии даже на телевидении это обсуждают. Это круто, теперь будет больше поводов для приколов. Но вообще сейчас уже 21-й век, это не удивляет.

Слуцкий троллит игроков в комментариях? Да, но это добрые шутки. У нас один игрок выложил фотографию с прошлого матча, где он написал что-то вроде: "Не лучшая игра в моём исполнении, но главное, что мы взяли три очка". Слуцкий пришёл в комментарии и коротко написал: agree – согласен. Без смайликов, без всего, согласился, что футболист провёл не самую лучшую игру", - цитирует Караваева "Чемпионат".


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Теги: Слуцкий Караваев Витесс
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