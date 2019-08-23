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Фернандо Торрес попрощался с футболом: спасибо, что сделал меня таким счастливым

Нападающий японского "Саган Тосу" Фернандо Торрес написал прощальное письмо в связи с завершением карьеры. Листовки со словами футболиста были размещены на каждом сидении стадиона "Тосу Стэдиум" перед матчем с "Виссел Кобе" (1:6).

"Когда мне было пять лет, я начал играть в футбол с братом. 30 лет спустя я сыграю свой финальный матч на профессиональном уровне.

Сегодня оглядываюсь назад и с трудом могу поверить во всё, что пережил. Мне очень повезло, что я выиграл самые важные трофеи в мире и выступал за некоторые из самых престижных клубов.

Я добился успеха также со сборной Испании. Испытал сильные эмоции и счастье. Хочу поблагодарить футбол за то, что он сделал меня таким счастливым, но не хочу забывать самую важную часть спорта, которая делает его таким замечательным, — болельщиков.

Спасибо всем фанатам команд, за которые я играл. Благодарю за любовь, подбадривания и уважение. Кроме того хочу сказать спасибо болельщикам команд-соперников. Благодаря вам я стал лучше как футболист.

Надеюсь, что это заставило вас насладиться моим футболом и каким-то образом вдохновило. Никогда не прекращайте гнаться за своими мечтами. Это было настоящим удовольствием. Спасибо, футбол", — цитирует Торреса Marca.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Торрес
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