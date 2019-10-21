Новым тренером сборной Болгарии станет 64-летний Дерменджиев

Вице-президент Болгарского футбольного союза Йордан Лечков сообщил, что 64-летний специалист Георги Дерменджиев является единственным кандидатом на пост главного тренера сборной Болгарии."Сейчас идет последний этап переговоров, скоро мы официально объявим о назначении Дерменджиева", — сказал Лечков в интервью bTV.Дерменджиев ранее работал в "Лудогорце", с которым он трижды выигрывал чемпионат Болгарии. Последним его местом работы был "Левски", который он покинул в апреле.Предыдущий тренер сборной Болгарии Красимир Балаков подал в отставку после расистского скандала во время матча отбора к Евро-2020 с Англией (0:6). Встреча дважды прерывалась из-за расистских выкриков со стороны болельщиков в Софии.