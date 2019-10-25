Созин - о Слуцком: с дебилами - перебор, они же не оскорбляют его

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал жалобу общественного совета при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области на главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.



Фото: Sportbox