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Созин - о Слуцком: с дебилами - перебор, они же не оскорбляют его

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал жалобу общественного совета при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области на главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.
Фото: Sportbox
"Обращения в комитет по этике пока не поступало. Я недавно виделся с Леонидом Слуцким. Мы с ним не друзья, но он хороший и приятный человек. Леонид Викторович делал хорошее дело, но он не до конца понимает, как это сделать. Шутки шутками, он мог пошутить в КВН или еще где-то. А так у него, конечно, это зашкаливает. И с судьями у него было так. Вроде безобидно, но по принципу: видишь судью — надо бить. Это чувство юмора, но за гранью. Он — человек компанейский, реально не до конца понимает ситуацию.

Нет рядом человека, который может подсказать. Если бы это была его личная академия, то он бы делал все что угодно. А он пришел в "Ротор", там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам. Хорошие они или плохие — это дело третье. Он же решил, что если дал деньги, то теперь он должен руководить. А с "дебилами" — это перебор. Они же не оскорбляли его.

Если Дюков или члены исполкома отправят это обращение в комитет по этике, тогда будем рассматривать. Что Слуцкому может за это грозить? Он работает в другой стране. Конечно, слово "дебилы" на публике никак не приветствуется. Если бы это было сказано на территории РФ и он был участником РФС, то это стало бы обращением. Однако он работает в Голландии, мне кажется, это не в юриспруденции комитета по этике. Я считаю, тут уже дело в воспитании Леонида Викторовича. Но я не могу ему указывать, он заслуженный тренер", - цитирует Слуцкого Sport24.ru.


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Теги: Созин Слуцкий Витесс
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