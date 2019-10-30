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Ориги — о матче с "Арсеналом": это был еще один особенный вечер на "Энфилде"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги подвел итоги домашнего матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Арсеналом". Основное время встречи завершилось вничью со счетом 5:5. В серии пенальти хозяева были успешнее, не допустив ни одного промаха — 5:4. В этой игре Ориги стал автором дубля.

"Это было невероятно. Это был еще один особенный вечер на "Энфилде". Нам это очень понравилось. Было много голов, должно быть, было очень интересно наблюдать за этой игрой со стороны. Думаю, что даже я пересмотрю эту встречу. Рад, что смог помочь команде. Мы просто хотели еще раз показать, что у нас невероятная команда", — цитирует Ориги ВВС.

Своего соперника по четвертьфиналу "Ливерпуль" узнает после жеребьевки.

Sport24


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Теги: Ливерпуль Арсенал Ориги Кубок Английской лиги
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