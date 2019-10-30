Эмери: матч с "Ливерпулем" был сумасшедшим, результат все время менялся

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в рамках Кубка английской лиги. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 5:5. В серии пенальти хозяева были успешнее, не допустив ни одного промаха — 5:4."Сумасшедший матч. Я горжусь проделанной работой, у нас был высокий темп в первые 45 минут. В конце матча мы выигрывали до самого последнего момента. Серия пенальти — это всегда 50 на 50, мы проиграли.Нам грустно, но наша работа заслуживает большего. Есть много положительных моментов. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Результат все время менялся. Это было впечатляюще.Можем гордиться проделанной работой, но не результатом. Озил вернулся и помогает нам своими игровыми качествами и духом. Мы планировали заменить его и обсудили это заранее", — цитирует Эмери ВВС.