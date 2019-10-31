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Наби Кейта получил травму в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Арсеналом" (5:5, 5:4 в пользу "Ливерпуля" в серии пенальти) сообщил о том, что полузащитник команды Наби Кейта получил травму. Гвинеец был заменен на 55-й минуте игры из-за повреждения.

"Если травма Наби не слишком серьезна, на что я надеюсь, то это был почти идеальный вечер.

Наби поскользнулся, когда потерял мяч. Он поскользнулся, а потом я увидел, как он хромает, и поэтому мы его заменили", — цитирует Клоппа Daily Mail.

Sport24


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Теги: Кейта Кубок Английской лиги Клопп Ливерпуль Арсенал
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