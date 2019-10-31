Власти Чили намерены провести финал Кубка Либертадорес, несмотря на протесты в стране

Правительство Чили подтвердило готовность провести финал Кубка Либертадорес, несмотря на напряженную ситуацию в стране, сообщает Euronews.Финальный матч с участием бразильского "Фламенго" и аргентинского "Ривер Плейта" должен состояться 23 ноября в столице Чили — Сантьяго.На этой неделе власти Чили отменили проведение саммита АТЭС и климатического форума COP25. В стране уже две недели проходят акции протеста и массовые беспорядки, вызванные повышением цен на проезд в общественном транспорте и недовольством экономическими и социальными проблемами."Матч будет сыгран в этот день. Мы абсолютно в этом уверены. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес выразил волю и уверенность, что так и будет. Мы передали такое же обязательство со стороны президента Чили Себастьяна Пиньеры. Теперь Министерство внутренних дел займется вопросами безопасности, чтобы этот финал Кубка Либертадорес прошел без каких-либо проблем", — заявила министр спорта Чили Сесилия Перес.КОНМЕБОЛ опубликовал заявление, в котором подтверждается намерение провести финал Кубка Либертадорес в Чили.