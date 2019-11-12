Товарищеский матч между Аргентиной и Уругваем под угрозой срыва из-за обстрела Израиля

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая, который должен пройти в Тель-Авиве (Израиль) 18 ноября, оказался под угрозой срыва. Как сообщает Daily Mail, всему виной около 50 ракет, выпущенные по Израилю из сектора Газа.Спортивные мероприятия в Израиле отменяются в целях безопасности. В частности, был отменен матч чемпионата страны по баскетболу между командами "Маккаби" Тель-Авив и "Хапоэль" Беэр-Шева. Футбольный матч, в котором должен был сыграть Лионель Месси, также может не состояться.Напомним, Месси вернулся в сборную Аргентины после трехмесячного перерыва. Во время Кубка Америки — 2019 Лионель обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции, за что был дисквалифицирован. 15 ноября "альбиселесте" проведут товарищеский матч с Бразилией, в котором форвард "Барселоны" может впервые после длительного перерыва сыграть за национальную команду.