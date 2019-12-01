Нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко прокомментировал итоги матча против "Теплице" в 18-м туре чемпионата Чехии. Проигрывая 0:1, "Млада" сумела одержать победу со счетом 3:1. Один из мячей на свой счет записал в российский форвард.
"В нынешнем сезоне так нередко бывает: пропускаем первыми, потом отыгрываемся и побеждаем. Можно сказать, что волевые победы — наш стиль. Ну а если серьезно, то гораздо лучше, когда в обороне играем на ноль. Другое дело, что получается далеко не всегда, но мы работаем над этим.
Думаю, это, скорее, стечение обстоятельств, что забили в этой игре три мяча за три минуты. Понятно, что, пропустив первыми, мы обязаны были добавить, увеличить давление на ворота соперника, что и привело к трем голам подряд. Как уже говорил, на своих голах не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда выиграла — тоже неплохо, забил сам, и команда победила — это вообще супер.
О своем возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата. Полностью сконцентрирован на них", — сказал Комличенко в беседе с Sport24.
Этот гол стал 10-м для Комличенко в нынешнем чемпионате. Он возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона. Всего на счету россиянина теперь 53 гола за время выступления в чешском чемпионате без учета мячей, забитых в Кубке и Лиге Европы.
Комличенко: о своем возможном трансфере пока не думаю
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