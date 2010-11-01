Главный тренер "Марселя" и бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о периоде работы в "Порту".
В сезоне-2010/11 "Порту" Виллаш-Боаша выиграл Лигу Европы, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.
"Перед матчами даже игроки не могли угадать, кто выйдет на поле в стартовом составе. Та команда была как порно. Халк, Фалькао, Хамес, Моутиньо, Отаменди… Одна из лучших команд мира. Они все и после «Порту" построили невероятные карьеры. Это невероятно", — цитирует Виллаш-Боаша Diario AS.
Sprot24.ru
Виллаш-Боаш — о "Порту" сезона-2010/11: та команда была как порно
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