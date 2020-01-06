» » Артета: в матче с "Лидсом" мы увидели два разных "Арсенала"

Артета: в матче с "Лидсом" мы увидели два разных "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Лидс Юнайтед" (1:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

"Сейчас я очень рад, но мы увидели две разные команды — одну в первые 30 минут, а другую после этого.

Я пытался сказать им точно, с чем они столкнутся, а по итогам 32 минут у нас было одно выигранное единоборство, как мне кажется. В перерыве мы изменили наше отношение, желание и организацию, а затем мы смотрелись совершенно по-иному.

Игрокам пришлось на себе ощутить, сколь сложен и тяжел этот матч. Я смотрел много игр "Лидса", и они разбивали каждого соперника, делая это раз в три дня. Для моих игроков здорово поучиться, испытать трудности на поле", — цитирует Артету ВВС.

В 1/16 финала турнира "Арсенал" сыграет с "Борнмутом".

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Артета Лидс Арсенал Кубок Англии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лукаку: у нас отличные отношения с Мартинесом как на поле, так и вне его
Слуцкий о будущем Чалова: если наши футболисты будут играть в АПЛ, это поможет сборной 2
Слуцкий: если раскроем потенциал Игнатьева, скоро он окажется в сборной 1
Букмекеры оценили шансы Смолова уйти из "Локомотива" этой зимой
Ляказетт: Артета сильно кричал в перерыве матча с "Лидсом", он был недоволен
"Монако" Головина сыграет с клубом 4-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Франции
Агент новичка "Рубина" Макарова: даже несколько неудобно перед ЦСКА 3
"Спасибо за столько невероятных воспоминаний". "Рома" поблагодарила Де Росси
Левандовски признан лучшим игроком первого круга Бундеслиги-2019/20
Артета: в матче с "Лидсом" мы увидели два разных "Арсенала"
Обамеянг: я люблю "Арсенал". Всеми силами пытаюсь вернуть его на вершину, где он и должен быть
Сарри: Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире
Бьелса: игра "Лидса" до перерыва смотрелась весьма позитивно, но потом ситуация переменилась
В "Интере" прокомментировали возможный переход Эриксена
Марез в третий раз в карьере признан лучшим игроком Магриба
"У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Ургант". Тарасов узнал пол будущего ребенка 4
Тотти: не советовал бы молодому Тотти переходить в нынешнюю "Рому"
Стала известна сумма трансфера Скопинцева из "Краснодара" в московское "Динамо"
Назван состав команды года FIFA 20: в нападении - Месси, Мбаппе и Мане
Гвардиола: "МЮ" начинает играть так, как этого хочет Сульшер. Тренерам нужно время
Ибрагимович: хотел забить гол за "Милан" и отпраздновать, как бог
"Интер" благодаря дублю Лукаку обыграл "Наполи" 1
"Лестер" готов заплатить 40 млн евро за защитника "Ювентуса" Демирала
Сарри: в матче с "Кальяри" увидел то, что хотел видеть
Пиоли: "Милан" не привык к такому игроку, как Ибрагимович. Нам не хватило передач на него
Кудряшов возвращается в Турцию, а у Смолова, похоже, появился вариант с последней командой Испании
Полиция не нашла доказательств проявления расизма в адрес Рюдигера в игре с "Тоттенхэмом"
Агент Видаля прилетел в Милан, чтобы провести переговоры с "Интером"
"Антальяспор" объявил о переходе Кудряшова
Роналду: "Ювентус" сумел оказать давление на "Интер"
Все новости