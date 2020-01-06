Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Лидс Юнайтед" (1:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
"Сейчас я очень рад, но мы увидели две разные команды — одну в первые 30 минут, а другую после этого.
Я пытался сказать им точно, с чем они столкнутся, а по итогам 32 минут у нас было одно выигранное единоборство, как мне кажется. В перерыве мы изменили наше отношение, желание и организацию, а затем мы смотрелись совершенно по-иному.
Игрокам пришлось на себе ощутить, сколь сложен и тяжел этот матч. Я смотрел много игр "Лидса", и они разбивали каждого соперника, делая это раз в три дня. Для моих игроков здорово поучиться, испытать трудности на поле", — цитирует Артету ВВС.
В 1/16 финала турнира "Арсенал" сыграет с "Борнмутом".
Sport24
Артета: в матче с "Лидсом" мы увидели два разных "Арсенала"
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