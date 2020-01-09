Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании с "Атлетико" (2:3).
"Это была игра, в которой мы доминировали. В конце, когда казалось, что победа была у нас в руках, "Атлетико" за два хода перевернул игру.
Два гола мы пропустили, не зная, как остановить игру соперника. Они удивили нас в этой игре, когда мы полностью контролировали ее.
Тренеры отдают всех себя в каждой игре. Всегда есть постоянная нестабильность, когда нет результатов или когда ты проигрываешь. Я не могу это контролировать", — цитирует Вальверде испанская федерация футбола в твиттере.
В финале "Атлетико" сыграет против "Реала", который накануне обыграл "Валенсию" (3:1). Матч состоится 12 января.
Sport24
Вальверде: казалось, победа была у "Барселоны" в руках, но "Атлетико" за два хода перевернул игру
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