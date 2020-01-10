Капитан "Атлетико" Коке из-за травмы не сможет помочь мадридской команде в финальном матче Суперкубка Испании против "Реала".
Полузащитник получил повреждение в полуфинальной игре с "Барселоной": Коке появился на поле после перерыва, но на 72-й минуте был заменен.
Как сообщает официальный сайт "Атлетико", у 28-летнего футболиста подозрение на травму подколенного сухожилия. Дальнейшие тесты Коке пройдет по возвращению в Мадрид.
"Атлетико" обыграл "Барселону" со счетом 3:2 и 12 января сыграет за Суперкубок Испании против "Реала". Турнир проходит в Саудовской Аравии.
Sport24
Капитан "Атлетико" Коке пропустит финал Суперкубка Испании
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