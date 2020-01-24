Марадона отказался от предложения президента Венесуэлы возглавить сборную страны

Легендарный футболист Диего Марадоны, в данный момент являющийся главным тренером клуба "Химнасия и Эсгрима", рассказал о предложении, которое ему сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Фото: AP Photo/Gustavo Garello

- Мадуро предложил мне стать главным тренером сборной Венесуэлы, но я ответил ему, что дал слово своему клубу, - цитирует Марадону Clarin.



"Химнасия и Эсгрима" под руководством Марадоны идёт на 20-м месте в Чемпионате Аргентины, набрав 15 очков в 17 играх.



На Чемпионате мира 2010 года Марадона тренировал сборную Аргентины, которая проиграла Германии в четвертьфинале турнира со счётом 0:4.