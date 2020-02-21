Платини: у меня в доме искали картину, якобы подаренную Путиным

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что во время обысков в его доме полицейские расспрашивали его о картине Пикассо, подаренной Владимиром Путиным.

Фото: media.az

"Французская полиция была уверена, что у меня была картина Пикассо.



В британской газете писали, что секретные службы сообщили, будто я получил ее от Путина.



Они искали, есть ли у меня картина. Это невероятно. Это же просто выдумка", — цитирует Платини France 24.



Напомним, что в 2015-м году Мишель Платини, находившийся в должности президента УЕФА, был отстранен ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет и приговорен к штрафу.



Случилось это из-за получения 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА за работу советником экс-президента организации Йозефа Блаттера. Позже срок дисквалификации был сокращен до четырех лет.