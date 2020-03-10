Видаль и Санчес отправятся на карантин по прибытию в Чили

Футболисты сборной Чили Алексис Санчес и Артуро Видаль будут помещены на карантин после прибытия в Чили в этом месяце.



Об этом сообщил Министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич. Согласно его решению, все, кто прибывает в страну из Италии и Испании должны быть помещены на карантин, связанный распространяющейся эпидемией коронавируса.



"Мы не разделяем никого по профессиям, потому что иммунитета к этому вирусу нет ни у кого, поэтому карантин, естественно, распространяется для всех прибывающих из Италии и Испании", – заявил Маньялич.



Игроки прибудут в расположение сборной Чили для проведения квалификационных матчей ЧМ-2022. Чилийской сборной предстоят два матча: 26 марта будет сыгран выездной матч с Уругваем, а 31 марта Чили примет на своем поле Колумбию.



Видаль выступает за "Барселону", сыграв в этом сезоне 22 матча в рамках чемпионата Испании. Алексис Санчес в нынешнем сезоне принял участие в 9 матчах, где забил 1 гол за миланский "Интер".