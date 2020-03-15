В Бразилии все футбольные турниры приостановлены из-за коронавируса

Конфедерация бразильского футбола решила приостановить проведение всех футбольных турниров в стране.

Президент конфедерации Рожерио Кабокло сообщил, что данное решение связано с желанием предотвратить распространение пандемии коронавируса.



Ранее был приостановлен Кубок Бразилии и женское и юношеское первенство страны.



В настоящий момент в мире выявлено почти 170 000 человек, инфицированных коронавирусом. Погибло около 6500 человек. Количество выздоровевших превысило 70 000 человек.