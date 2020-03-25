"Брюгге" хочет выкупить защитника Соболя у "Шахтёра"

"Брюгге" желает выкупить трансфера украинского защитника Эдуарда Соболя, принадлежащего "Шахтёру" и выступающего за бельгийский клуб на правах аренды.

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Как сообщает сообщает Voetbal24, донецкий "Шахтёр" хочет выручить за переход 24-летнего защитника 4 миллиона евро. "Брюгге" планирует в ходе переговоров снизить сумму трансфера.



Соболь выступает за "Брюгге" на правах сезонной аренды с июля 2019-го года.



Transfermarkt оценивает украинского защитника в 2,5 миллиона евро.



В сезоне 2019/2020 Эдуард Соболь провёл 36 матчей за "Брюгге" во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.