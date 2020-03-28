"Мы получили сообщение в вотсап во вторник днем, в котором говорилось, что все должны подписать бумагу, в которой говорилось, что нам понизят зарплату, что будут платить около 12?000 евро. Мы должны были вернуть подписанный документ к полудню следующего дня. Мы получили этот документ без объяснения причин.
Я футболист, это не моя работа. Есть люди, которые должны этим заниматься. Я не мог подписать этот документ, у нас не было никаких обсуждений на этот счет. Сегодня все клубы ведут переговоры с игроками. Наш капитан ничего не знал. Мы решили вместе не подписывать этот документ. Мы хотели поговорить.
Я не совершал никаких профессиональных проступков. Все клубы ведут диалог со своими игроками, чтобы найти решение. Мы не понимаем, что произошло. Никто не может понять", — приводит слова Сонга RMC Sport.
Напомним, что швейцарский "Сьон" предложил своим футболистам понизить зарплату из за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. С теми, кто отказался — вчера были расторгнуты контракты. Среди них бывшие игроки ЦСКА и "Рубина": Думбия и Сонг.
Футболисты "Сьона", которые согласятся на понижение, будут получать 11 700 евро на время паузы в чемпионате.
В настоящее время в Европе приостановлены все матчи ведущих чемпионатов и еврокубки из-за распространения коронавируса.
Экс-игрок "Рубина" Сонг - о расторжении контракта со "Сьоном: мне никто ничего не объяснил
Бывший полузащитник "Рубина" и "Барселоны" Алекс Сонг прокомментировал расторжение контракта со швейцарским "Сьоном" в связи с нежеланием игрока пойти на снижение зарплаты в период паузы из-за коронавируса.
Фото: Yvain Genevay
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