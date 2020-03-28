Экс-игрок "Рубина" Сонг - о расторжении контракта со "Сьоном: мне никто ничего не объяснил

Бывший полузащитник "Рубина" и "Барселоны" Алекс Сонг прокомментировал расторжение контракта со швейцарским "Сьоном" в связи с нежеланием игрока пойти на снижение зарплаты в период паузы из-за коронавируса.

Фото: Yvain Genevay