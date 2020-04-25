Капитан "Аякса": готов сыграть финал с "АЗ", чтобы определить чемпиона

Хавбек "Аякса" Душан Тадич выразил несогласие с решением Королевского футбольного союза Нидерландов.

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Ранее стало известно, что текущий розыгрыш Эредивизи будет прекращен досрочно, но лидирующий "Аякс" чемпионом не признают.Отметим, что "Аякс", набравший с "АЗ" одинаковое количество очков, лидировал по дополнительным показателям, но дважды проиграл сопернику по ходу сезона.- Я совсем не счастлив, как я могу быть счастлив? Нельзя не объявить чемпиона Нидерландов по итогам сезона.Мы первые в турнирной таблице, я бы даже согласился сыграть финал с "АЗ Алкмар", только чтобы определить чемпиона, - приводит слова Тадича TMW.