Ранее в СМИ появилась информация, что экс-игрок "Спартака" оформит соглашение с грузинским клубом 22 мая.
- Ананидзе не подпишет контракт с "Динамо". К нему проявляет интерес ряд клубов, но мы пока далеки от подписания контракта. У Джано всё ещё действует соглашение с "Анортосисом". Чемпионат Кипра сейчас завершён, поэтому мы прорабатываем несколько вариантов, - приводит слова агента Чемпионат.
Джано Ананидзе может продолжить карьеру в батумском "Динамо"
Джано Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 года. На его счету 122 игры за московский клуб. В нынешнем сезоне футболист сборной Грузии провел 10 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.
22 января 2020 года кипрский клуб "Анортосис" объявил о заключении контракта с грузинским хавбеком. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Чемпионат Кипра был завершен досрочно. В турнирной таблице на официальном сайте лиги "Анортосис" занял второе место.
Джано не подпишет контракт с "Динамо" из Тбилиси
Агент полузащитника кипрского "Анортосиса" Джано Ананидзе Тимур Лепсая опроверг информацию, что его клиент подпишет соглашение с тбилисским "Динамо".
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!