Напомним, киевский клуб в полуфинале турнира по сумме двух матчей уступил донецкому "Шахтеру" (1:1, 1:2).
- Считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал, - цитирует Алиева Football.ua.
Юрий Семин тренировал "Динамо" из Киева с 2007 по 2009, а также с 2010 по 2012. Он стал с командой чемпионом Украины и обладателем Суперкубка.
35-летний Алиев выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2010, а также с 2011 по 2013. Также украинец играл в составе "Борисфена", московского "Локомотива", "Днепра", "Анжи" и "Тараза".
Напомним, что Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году. Экс-игрок является гражданином не только Украины, но и России. Футболист родился в Хабаровске.
"Мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча". Алиев - о поражении в полуфинале Кубка УЕФА
Экс-хавбек киевского "Динамо" Александр Алиев высказал мнение, что команда не вышла в финал Кубка УЕФА сезона-2008/09 из-за неверного решения главного тренера Юрия Семина.
Фото: СЭ
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