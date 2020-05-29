"Црвена Звезда" досрочно завоевала титул чемпиона Сербии

"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии.



Чемпионат страны возобновился сегодня. Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



"Црвена" в рамках 27-го тура в гостях обыграла "Рад" со счетом 5:0. За три тура до конца чемпионата красно-белые стали недосягаемыми для "Партизана", у которого 58 очков. У "Црвены Звезды" в активе 72 балла.



Это третье чемпионство подряд для клуба из Белграда.