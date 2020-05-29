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"Црвена Звезда" досрочно завоевала титул чемпиона Сербии

"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии.

Чемпионат страны возобновился сегодня. Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Црвена" в рамках 27-го тура в гостях обыграла "Рад" со счетом 5:0. За три тура до конца чемпионата красно-белые стали недосягаемыми для "Партизана", у которого 58 очков. У "Црвены Звезды" в активе 72 балла.

Это третье чемпионство подряд для клуба из Белграда.


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Теги: Црвена Звезда
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