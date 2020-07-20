"Динамо" в завершившемся сезоне заняло второе место в турнирной таблице УПЛ, отстав от "Шахтёра" на 24 очка. Это - рекордный отрыв победителя от второго места в чемпионате Украины.
В последнем туре киевляне едва не лишились второго места, проиграв заключительный матч сезона. Но их соперник, "Заря", сыграл вничью в своём матче, упустив возможность занять второе место.
"Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень", - говорится в заявлении клуба.
Киевское "Динамо" отправило в отставку Михайличенко
Киевское "Динамо" объявило об уходе с поста главного тренера клуба Алексея Михайличенко. Также команду покинули его ассистенты - Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов и Сергей Фёдоров.
Фото: Dynamomania
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