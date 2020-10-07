Как сообщает источник, 45-летний Шовковский, завершивший карьеру в начале 2017 года, был вынужден попасть в заявку сборной, так как два
вратаря Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус.
Сейчас в составе сборной остался единственный вратарь Георгий Бущан. Шовковский будет вторым и выйдет на поле, если с Бущаном что-то случится.
Источник: УАФ.
45-летний Шовковский включён в заявку Украины на игру с Францией из-за двух заболевших коронавирусом вратарей
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявлен в качестве вратаря на товарищескую игру с Францией.
Фото: Getty Images
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