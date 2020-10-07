45-летний Шовковский включён в заявку Украины на игру с Францией из-за двух заболевших коронавирусом вратарей

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявлен в качестве вратаря на товарищескую игру с Францией.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, 45-летний Шовковский, завершивший карьеру в начале 2017 года, был вынужден попасть в заявку сборной, так как два

вратаря Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус.



Сейчас в составе сборной остался единственный вратарь Георгий Бущан. Шовковский будет вторым и выйдет на поле, если с Бущаном что-то случится.



Источник: УАФ.