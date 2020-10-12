Венгер: нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер предложил упразднить Лигу наций, а крупные турниры сборных проводить каждый год.

Фото: Press Association

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер внес предложение о реформе системы турниров национальных сборных команд. Французский тренер считает, что нужно упразднить Лигу наций, а чемпионаты мира и Европы организовывать каждые два года, чтобы какой-либо крупный турнир проходил ежегодно.



- Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, то немногие смогут объяснить. Нам нужно проводить как можно меньше мероприятий. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года было бы более подходящим вариантом в современных реалиях, - передает слова Венгера Bild.



Согласно действующей системе турниров для национальных команд чемпионаты мира и Европы проводятся раз в четыре года. Таким образом, какой-либо из крупных турниров, в которых участвуют европейские сборные, проводится каждые два года.