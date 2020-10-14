Тихонов возобновляет тренерскую карьеру

Андрей Тихонов подтвердил, что ведет переговоры о возобновлении карьеры главного тренера футбольного клуба.

Фото: РИА Новости

Андрей Тихонов планирует возобновить тренерскую деятельность и ведет переговоры с "Астаной". Казахстанский клуб предложил специалисту занять пост главного тренера.



- Я лечу в Нур-Султан на переговоры с "Астаной". Будем общаться, посмотрим, - передает слова Тихонова Sputnik Казахстан.



Андрей Тихонов не работал главным тренером футбольного клуба с 2018 года, его последней на данный момент командой являются "Крылья Советов".