Андрей Тихонов планирует возобновить тренерскую деятельность и ведет переговоры с "Астаной". Казахстанский клуб предложил специалисту занять пост главного тренера.
- Я лечу в Нур-Султан на переговоры с "Астаной". Будем общаться, посмотрим, - передает слова Тихонова Sputnik Казахстан.
Андрей Тихонов не работал главным тренером футбольного клуба с 2018 года, его последней на данный момент командой являются "Крылья Советов".
Тихонов возобновляет тренерскую карьеру
Андрей Тихонов подтвердил, что ведет переговоры о возобновлении карьеры главного тренера футбольного клуба.
Фото: РИА Новости
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