Экс-игрок "Сочи" станет консультантом на радио RMC. Рами будет работать в программе Top of the Foot раз в неделю.
Француз перешел в "Сочи" в феврале этого года, однако не провел ни одного матча за команду.
В начале сентября "Боавишта" объявила о подписании контракта с 34-летним Рами.
Источник: L'Еquipe
Бывший игрок "Сочи" Рами станет консультантом на радио
Защитник "Боавишты" Адиль Рами получил предложение о работе на радио.
Фото: ФК "Боавишта"
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