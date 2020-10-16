Бывший игрок "Сочи" Рами станет консультантом на радио

Защитник "Боавишты" Адиль Рами получил предложение о работе на радио.

Фото: ФК "Боавишта"

Экс-игрок "Сочи" станет консультантом на радио RMC. Рами будет работать в программе Top of the Foot раз в неделю.



Француз перешел в "Сочи" в феврале этого года, однако не провел ни одного матча за команду.



В начале сентября "Боавишта" объявила о подписании контракта с 34-летним Рами.



Источник: L'Еquipe