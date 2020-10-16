"Вышла моя новая песня. Россия, я не забыл тебя". Промес выпустил новый клип Бывший игрок "Спартака" Квинси Промес выпустил новую песню. 28-летний форвард "Аякса" опубликовал в сторис инстаграма фото с российским флагом."Вышла моя новая песня. Россия, я не забыл тебя, - написал Промес.Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 09:58 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Промес Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 100 1 2 3 4 5